Randonnée culturelle : au pied de la Réserve du Montious (Bordères-Louron) Bordères-Louron Bordères-Louron Catégories d’évènement: Bordères-Louron

Hautes-Pyrénées

Randonnée culturelle : au pied de la Réserve du Montious (Bordères-Louron) Bordères-Louron, 27 juillet 2022, Bordères-Louron. Randonnée culturelle : au pied de la Réserve du Montious (Bordères-Louron) RV place de l’église de Bordères-Louron BORDERES-LOURON Bordères-Louron

2022-07-27 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-27 17:30:00 17:30:00 RV place de l’église de Bordères-Louron BORDERES-LOURON

Bordères-Louron Hautes-Pyrénées Bordères-Louron RV 14h30 Place de l’église

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. Ce village, autrefois dominé par un château dont il reste encore quelques vestiges, cache de nombreux trésors architecturaux et naturel que nous découvrirons dans le village et sur les chemins des estives et de la forêt.

Durée 3h. Prévoir chaussures de marche.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h RV 14h30 Place de l’église

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. RV place de l’église de Bordères-Louron BORDERES-LOURON Bordères-Louron

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bordères-Louron, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bordères-Louron Adresse RV place de l'église de Bordères-Louron BORDERES-LOURON Ville Bordères-Louron lieuville RV place de l'église de Bordères-Louron BORDERES-LOURON Bordères-Louron Departement Hautes-Pyrénées

Randonnée culturelle : au pied de la Réserve du Montious (Bordères-Louron) Bordères-Louron 2022-07-27 was last modified: by Randonnée culturelle : au pied de la Réserve du Montious (Bordères-Louron) Bordères-Louron Bordères-Louron 27 juillet 2022 Bordères-Louron Hautes-Pyrénées

Bordères-Louron Hautes-Pyrénées