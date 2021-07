Vignec Vignec Hautes-Pyrénées, Vignec Randonnée culturelle au départ de Vignec Vignec Vignec Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Randonnée culturelle au départ de Vignec Vignec, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Vignec. Randonnée culturelle au départ de Vignec 2021-09-12 14:30:00 – 2021-09-12 17:30:00 VIGNEC Devant la mairie

Vignec Hautes-Pyrénées Vignec Durée 3h. Prévoir chaussures de marche.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h.

Par une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire. Une découverte du patrimoine architectural et paysager en randonnant sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous traverserez les villages de Vignec et Cadeilhan-Trachère. pah@aure-louron.fr +33 6 42 17 66 31 http://www.patrimoine-aure-louron.fr/

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

