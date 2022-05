Randonnée crepusculaire Saint-Christophe-sur-le-Nais Saint-Christophe-sur-le-Nais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-07-08 18:00:00 – 2022-07-08 20:00:00

17ème Randonnée crépusculaire dans les rues du bourg afin de vous faire découvrir le patrimoine (privé ou communal) discret de Saint-Christophe. Curiosités, jardins ouverts, belles demeures. Sur chaque site visité, courte lecture ou saynète jouée par des membres de l'association. Si les conditions sanitaires le permettent, possibilité de diner ensemble, au Foyer ou en extérieur (repas tiré du sac), après le verre de l'amitié offert.

hp.scsln@gmail.com +33 2 47 29 33 18

