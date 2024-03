RANDONNÉE COUNEHETTE Cornimont, dimanche 1 septembre 2024.

RANDONNÉE COUNEHETTE Cornimont Vosges

Dimanche

Départ et arrivée à la Croix des Moinats de Cornimont à partir de 8 heures et jusqu’à 14 heures. Boisson et collation gratuite. Restauration sur place à la Croix des Moinats. 3 parcours/niveaux différents petit, moyen et grand.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 08:00:00

fin : 2024-09-01 14:00:00

Col de la Croix des Moinats

Cornimont 88310 Vosges Grand Est cdfcornimont@gmail.com

L’événement RANDONNÉE COUNEHETTE Cornimont a été mis à jour le 2024-03-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES