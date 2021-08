Randonnée : coucher de soleil Saint-Jean-Pied-de-Port, 16 septembre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Randonnée : coucher de soleil 2021-09-16 18:30:00 – 2021-09-16 22:00:00 Place du marché couvert En face du restaurant Le Chaudron

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Sur les chemins de la contrebande. Avec un accompagnateur montagne. Prenons le temps d’observer la lente et douce

course du soleil couchant. Profitant de ces derniers rayons, nous vous offrons un casse-croûte convivial. A la manière des contrebandiers, l’ oeil s’adapte à l’obscurité, la marche devient féline et les sens s’éveillent avec la douceur de la nuit sur le retour. Niveau : Facile Distance : 4,5 km Dénivelé : +350 m Durée : 3h. Age mini : 7 ans. Inscription avant 24h.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Sur les chemins de la contrebande. Avec un accompagnateur montagne. Prenons le temps d’observer la lente et douce

course du soleil couchant. Profitant de ces derniers rayons, nous vous offrons un casse-croûte convivial. A la manière des contrebandiers, l’ oeil s’adapte à l’obscurité, la marche devient féline et les sens s’éveillent avec la douceur de la nuit sur le retour. Niveau : Facile Distance : 4,5 km Dénivelé : +350 m Durée : 3h. Age mini : 7 ans. Inscription avant 24h.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

+33 5 59 37 03 57

Sur les chemins de la contrebande. Avec un accompagnateur montagne. Prenons le temps d’observer la lente et douce

course du soleil couchant. Profitant de ces derniers rayons, nous vous offrons un casse-croûte convivial. A la manière des contrebandiers, l’ oeil s’adapte à l’obscurité, la marche devient féline et les sens s’éveillent avec la douceur de la nuit sur le retour. Niveau : Facile Distance : 4,5 km Dénivelé : +350 m Durée : 3h. Age mini : 7 ans. Inscription avant 24h.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

©mendi gaiak

dernière mise à jour : 2021-08-25 par