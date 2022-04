Randonnée Coucher de Soleil Menditte Menditte Catégories d’évènement: Menditte

Pyrénées-Atlantiques

Randonnée Coucher de Soleil Menditte, 27 avril 2022, Menditte. Randonnée Coucher de Soleil Menditte

2022-04-27 20:30:00 – 2022-04-27 23:00:00

Menditte Pyrénées-Atlantiques Menditte EUR Bixente vous invite à le retrouver lors d’une balade en pleine nature sur Iraty de nuit.

Rendez-vous à 20 H au parking Chalet Accueil Iraty. Fin de la sortie prévue vers 23H. (frontales fournies) 35€

Sorties ouvertes à tous accompagnées par un Accompagnateur en montagne local diplômé d’état.

Découverte faune, flore, forêt, pastoralisme, paysages… Bixente vous invite à le retrouver lors d’une balade en pleine nature sur Iraty de nuit.

Rendez-vous à 20 H au parking Chalet Accueil Iraty. Fin de la sortie prévue vers 23H. (frontales fournies) 35€

Sorties ouvertes à tous accompagnées par un Accompagnateur en montagne local diplômé d’état.

Découverte faune, flore, forêt, pastoralisme, paysages… +33 6 88 92 93 73 Bixente vous invite à le retrouver lors d’une balade en pleine nature sur Iraty de nuit.

Rendez-vous à 20 H au parking Chalet Accueil Iraty. Fin de la sortie prévue vers 23H. (frontales fournies) 35€

Sorties ouvertes à tous accompagnées par un Accompagnateur en montagne local diplômé d’état.

Découverte faune, flore, forêt, pastoralisme, paysages… Menditte

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Menditte, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Menditte Adresse Ville Menditte lieuville Menditte Departement Pyrénées-Atlantiques

Menditte Menditte Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menditte/

Randonnée Coucher de Soleil Menditte 2022-04-27 was last modified: by Randonnée Coucher de Soleil Menditte Menditte 27 avril 2022 Menditte Pyrénées-Atlantiques

Menditte Pyrénées-Atlantiques