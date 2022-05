Randonnée conviviale Santranges, 21 mai 2022, Santranges.

2022-05-21 16:00:00 – 2022-05-21

Santranges Cher Santranges

3 EUR 3 Venez participer à la randonnée Conviviale organisée par l’association des parents d’élèves Les Enfants d’abord, de Santranges et Belleville . Au programme un circuit ludique de 4,4km pour les 4/12 ans à 3€ et 10km pour les plus grands à 5€. Possibilité de se restaurer sur place sandwich, chips, boisson, dessert 8€.

+33 6 47 23 18 06

©APE les enfants d’abord

