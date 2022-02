RANDONNÉE CONTÉE Parking du Grand Puyconieux Dournazac Catégories d’évènement: Dournazac

Parking du Grand Puyconieux, le dimanche 27 mars à 10:00 Participation libre

L’Association “Nos Villages et Nos Chemins” Vous invite à une balade de 10km, J-F VIGNAUD Vous contera l’histoire des chemins empruntés. Pique-Nique à tirer du sac. Contact: 06 87 22 66 29 Parking du Grand Puyconieux 87230 Dournazac Dournazac Haute-Vienne

2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T16:00:00

