Le Havre Seine-Maritime Randonnée contée le mardi 26 octobre à 14h30 au Parc de Rouelles ! Adaptée aux enfants à partir de 4 ans, la balade a été concoctée par Denis Grisel, randonneur expérimenté ! Hélène Pesquet vous racontera des histoires liées à la nature et à l’automne. Tarif : 4€ par personne

Durée : 1h30 (avec petit goûter pour terminer !)

