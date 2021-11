La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche, Orne Randonnée contée La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche Catégories d’évènement: La Ferté-en-Ouche

Orne

Randonnée contée La Ferté-en-Ouche, 2 avril 2022, La Ferté-en-Ouche. Randonnée contée Médiathèque intercommunale La Cantonade La Ferté – Fresnel La Ferté-en-Ouche

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-02 Médiathèque intercommunale La Cantonade La Ferté – Fresnel

La Ferté-en-Ouche Orne La Ferté-en-Ouche Plusieurs conteurs vont vous accompagner dans cette balade champêtre, dans le joli bourg de la Ferté-Fresnel et son château des Rêves, en illustrant de contes et légendes, ces beaux paysages sur le thème de la jalousie. Plusieurs conteurs vont vous accompagner dans cette balade champêtre, dans le joli bourg de la Ferté-Fresnel et son château des Rêves, en illustrant de contes et légendes, ces beaux paysages sur le thème de la jalousie. mediathequelaferte@paysdelaigle.fr +33 2 33 34 73 46 https://portailmediatheques.paysdelaigle.com/ Plusieurs conteurs vont vous accompagner dans cette balade champêtre, dans le joli bourg de la Ferté-Fresnel et son château des Rêves, en illustrant de contes et légendes, ces beaux paysages sur le thème de la jalousie. Médiathèque intercommunale La Cantonade La Ferté – Fresnel La Ferté-en-Ouche

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-en-Ouche, Orne Autres Lieu La Ferté-en-Ouche Adresse Médiathèque intercommunale La Cantonade La Ferté - Fresnel Ville La Ferté-en-Ouche lieuville Médiathèque intercommunale La Cantonade La Ferté - Fresnel La Ferté-en-Ouche