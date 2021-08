Randonnée contée à vélo Garein, 16 août 2021, Garein.

Randonnée contée à vélo 2021-08-16 10:00:00 – 2021-08-16

Garein Landes Garein

Isabelle Loubère (Cie Parler Noir)

Tout au long d’un parcours à vélo, reliant sur des chemins 4 œuvres de la Forêt d’Art Contemporain, elle conte, chante, cette terre et ces gens. Sa poésie est rythmée par les interventions d’Angel Martinez, animateur nature, sur les différents paysages de la randonnée. Ensemble, ils présentent les œuvres, la nature qui les abritent, et les éléments de patrimoine culturel présents (fontaine miraculeuse, lavoir…) de manière à la fois sensible et scientifique.

Durée : Journée entière avec un arrêt pique-nique (environ 25 km, 4h de vélo)

Public : A partir de 10 ans.

Prévoir : Vélo VTT (fortement recommandé) ou VTC avec casques et pique-niques individuels.

Inscriptions obligatoires (jauge limitée)

Maison du Parc

05 57 71 99 99 (09h00–12h30/13h30–17h00)

info@parc-landes-de-gascogne.fr

