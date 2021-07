Randonnée contée à Toucy Toucy, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Toucy.

Randonnée contée à Toucy 2021-07-09 – 2021-07-09 Parking de l’Avenue de la Halte Avenue de la Halte

Toucy Yonne

8 8 EUR Accompagnés d’une guide, profitez d’une balade magique en plein cœur des bois de Toucy ! Créatures des eaux, fées, loups garous, sorciers… Petits et grands, laissez-vous conter les plus célèbres histoires de Puisaye, et regardez bien autour de vous… qui sait ce que l’on peut encore croiser par ici !

Sentier de 6 km. Certaines portions peuvent être humides et/ou ensoleillées, veillez à être équipés en conséquence. Réservation indispensable.

