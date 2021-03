Val-de-Scie Val-de-Scie Seine-Maritime, Val-de-Scie Randonnée-conférence “Sur les pas de Flaubert” Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Randonnée-conférence “Sur les pas de Flaubert”, 3 août 2021-3 août 2021, Val-de-Scie. Randonnée-conférence “Sur les pas de Flaubert” 2021-08-03 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-03

Val-de-Scie Seine-Maritime Parcourez le circuit Flaubert en compagnie du conférencier Vincent Vivès, professeur d’université, pour allier retrouvailles littéraires et découvertes de la campagne.

Environ 12 kms.

Environ 12 kms.

Environ 12 kms.

Environ 12 kms.

A l’issue de la conférence, vous pourrez visiter librement le parc du château de Bosmelet. › RDV 14h00 parking du Château de Bosmelet. Protocole sanitaire : réservation indispensable, nombre de participants limité. Distanciation physique et port du masque obligatoire.

