RANDONNEE COMMENTEE – VIA DOMITIA Pinet

Pinet

RANDONNEE COMMENTEE – VIA DOMITIA Pinet, 18 août 2022

Place de la Mairie Pinet Hérault

2022-08-18 09:00:00 – 2022-08-18 12:00:00

Hérault Pinet Partez à la découverte de la Via Domitia avec Laure CHARPENTIER, guide spécialisée sur la région.

De la construction de la voie romaine à l’essor viticole, 2000 ans d’histoire.

De 9h-12h sur inscription, parcours facile de moins de 7 kms

Prévoir baskets, protections solaires, eau.

Lieu Pinet Adresse Place de la Mairie Pinet Hérault

