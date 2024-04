Randonnée commentée Terres de légendes Brix, lundi 29 juillet 2024.

Randonnée commentée Terres de légendes Brix Manche

Entrez dans l’univers mystérieux des terres du milieu… au temps passé, oublié, quand hier était demain et aujourd’hui encore à naître. Immergés dans une nature foisonnante, des écrins de verdure au caractère miraculeux vous seront révélés. Vous emprunterez des chemins menant à d’authentiques lieux sacrés aux décors rocambolesques. Aurez-vous l’aubaine d’apercevoir de petits êtres mystiques dissimulés sous la mousse d’un arbre ou bien vous observant au détour d’un ruisseau ? Accompagnés d’un guide du Pays D’Art et d’Histoire, vous découvrirez mythes et légendes devenues les témoins de l’Histoire des terres de nos ancêtres.

Pour recharger vos batteries et vivre un moment de convivialité, un goûter est inclus lors de la randonnée.

Durée 4h / 9km à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Le point de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Entrez dans l’univers mystérieux des terres du milieu… au temps passé, oublié, quand hier était demain et aujourd’hui encore à naître. Immergés dans une nature foisonnante, des écrins de verdure au caractère miraculeux vous seront révélés. Vous emprunterez des chemins menant à d’authentiques lieux sacrés aux décors rocambolesques. Aurez-vous l’aubaine d’apercevoir de petits êtres mystiques dissimulés sous la mousse d’un arbre ou bien vous observant au détour d’un ruisseau ? Accompagnés d’un guide du Pays D’Art et d’Histoire, vous découvrirez mythes et légendes devenues les témoins de l’Histoire des terres de nos ancêtres.

Pour recharger vos batteries et vivre un moment de convivialité, un goûter est inclus lors de la randonnée.

Durée 4h / 9km à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Le point de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29 14:00:00

fin : 2024-07-29

Brix 50700 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

L’événement Randonnée commentée Terres de légendes Brix a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Cotentin