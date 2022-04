Randonnée commentée « Sur les pas de St Vigor » Montfiquet, 10 avril 2022, Montfiquet.

Randonnée commentée « Sur les pas de St Vigor » Montfiquet

2022-04-10 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-10 12:00:00 12:00:00

Montfiquet Calvados

Découvrez de l’histoire de la forêt de Cerisy à la naissance du duché de Normandie et son lien étroit avec l’Abbaye St Vigor de Cerisy-la Forêt. Entre nature et patrimoine bâti exceptionnelle, cette randonnée de 9km entre forêt et campagne vous fera remonter le temps !

Montfiquet

