Randonnée commentée sur le circuit du Port Mugron, 5 juin 2022, Mugron.

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 17:00:00

Mugron Landes

EUR 20 20 Enfilez vos chaussures de marche, embarquez votre pique-nique et bouteille d’eau, chargez votre sac à dos et retrouvez Nadège au pied de l’arbre de la Liberté pour découvrir les secrets de la faune, flore et patrimoine local. Durant cette balade d’environ 10 km, elle vous présentera les différents lieux et sites emblématiques de Mugron. Guide naturaliste de formation, elle décryptera avec vous les plantes, arbres et traces animales qui bordent le parcours.

Prévoir votre pique-nique, une tenue sportive et de bonnes chaussures de marche.

