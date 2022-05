Randonnée commentée sur la piste des Gaulois Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Catégories d’évènement: Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 6 6 EUR Découvrez les origines gauloises de la grandiose région de Puisaye ! Entre étangs millénaires, villages disparus et événements mythiques, cette randonnée de 9,5 km vous fera voyager dans le temps. La Puisaye n’aura bientôt plus de secrets pour vous !

Certaines portions peuvent être humides et/ou ensoleillées, veillez à être équipés en conséquence.

