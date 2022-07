RANDONNEE COMMENTEE – MOULIN DE CONAS Pézenas, 12 juillet 2022, Pézenas.

RANDONNEE COMMENTEE – MOULIN DE CONAS

Place des États du Languedoc Pézenas Hérault

2022-07-12 09:00:00 – 2022-07-12 12:00:00

Pézenas

Hérault

Partez à la découverte de l’histoire de ce moulin et des berges de l’Hérault, de la gestion hydraulique au XIXème et XXème siècle, son influence et l’impact sur la viticulture.

De 9h-12h sur inscription, parcours facile de moins de 7 kms

Prévoir baskets, protections solaires, eau.

Le lieu de départ vous sera communiqué au moment de l’inscription.

Partez à la découverte de l’histoire de ce moulin et des berges de l’Hérault, de la gestion hydraulique au XIXème et XXème siècle, son influence et l’impact sur la viticulture.

Partez à la découverte de l’histoire de ce moulin et des berges de l’Hérault, de la gestion hydraulique au XIXème et XXème siècle, son influence et l’impact sur la viticulture.

De 9h-12h sur inscription, parcours facile de moins de 7 kms

Prévoir baskets, protections solaires, eau.

Le lieu de départ vous sera communiqué au moment de l’inscription.

Pézenas

dernière mise à jour : 2022-07-08 par