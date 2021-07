Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol, Vosges RANDONNEE COMMENTEE : LES GRANGES DE LAÎTRE Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

RANDONNEE COMMENTEE : LES GRANGES DE LAÎTRE Le Val-d’Ajol, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Le Val-d'Ajol. RANDONNEE COMMENTEE : LES GRANGES DE LAÎTRE 2021-07-15 09:30:00 – 2021-07-15 Office de Tourisme 17 Rue de Plombières

Le Val-d’Ajol Vosges Randonnée de 8km environ, commentée, sur les traces des Grandes Processions du 18° siècle, par d’anciens chemins. Lecture des croix, observation des fermes traditionnelles, évocation des moulins et de la vie d’autrefois au « Ban d’Ajol ».

Randonnée sur la journée, prévoir de bonnes chaussures, un pique-nique et la boisson. Départ de l’Office de Tourisme de Le Val-d’Ajol à 9h30 – retour vers 17h.

Votre guide bénévole sera Madame Queney Paulette, enseignante retraité. Places limitées à 10 personnes – Inscription OBLIGATOIRE auprès Mme Queney au 06 82 77 95 12. +33 6 82 77 95 12 OTRP dernière mise à jour : 2021-07-01 par

