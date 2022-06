RANDONNÉE COMMENTÉE : LE VILLAGE DE LIAUSSON ET LES BERGES DU SALAGOU Liausson Liausson Catégories d’évènement: Hérault

Liausson

RANDONNÉE COMMENTÉE : LE VILLAGE DE LIAUSSON ET LES BERGES DU SALAGOU Liausson, 19 juillet 2022, Liausson. RANDONNÉE COMMENTÉE : LE VILLAGE DE LIAUSSON ET LES BERGES DU SALAGOU

Liausson Hérault

2022-07-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-19 12:00:00 12:00:00 Liausson

Hérault Liausson Au départ de Liausson, nous irons à la découverte du lac, comprendre ces terres rouges qui nous entourent et l’histoire de ce village surplombant le Salagou.

Prévoir chaussures de marche, eau et protections solaires.

Tarifs : 10€/pers, 5€ jusqu’à 15 ans et gratuit pour les moins de 10 ans. Sur réservation. Au départ de Liausson, nous irons à la découverte du lac, comprendre ces terres rouges qui nous entourent et l’histoire de ce village surplombant le Salagou.

Prévoir chaussures de marche, eau et protections solaires.

Tarifs : 10€/pers, 5€ jusqu’à 15 ans et gratuit pour les moins de 10 ans. Sur réservation. Au départ de Liausson, nous irons à la découverte du lac, comprendre ces terres rouges qui nous entourent et l’histoire de ce village surplombant le Salagou.

Prévoir chaussures de marche, eau et protections solaires.

Tarifs : 10€/pers, 5€ jusqu’à 15 ans et gratuit pour les moins de 10 ans. Sur réservation. Liausson

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Liausson Other Lieu Liausson Adresse Liausson Hérault Ville Liausson lieuville Liausson Departement Hérault

Liausson Liausson Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/liausson/

RANDONNÉE COMMENTÉE : LE VILLAGE DE LIAUSSON ET LES BERGES DU SALAGOU Liausson 2022-07-19 was last modified: by RANDONNÉE COMMENTÉE : LE VILLAGE DE LIAUSSON ET LES BERGES DU SALAGOU Liausson Liausson 19 juillet 2022 Liausson, Hérault

Liausson Hérault