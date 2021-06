RANDONNÉE COMMENTÉE : LE PLATEAU DE GERMANE Clermont-l’Hérault, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Clermont-l'Hérault.

RANDONNÉE COMMENTÉE : LE PLATEAU DE GERMANE 2021-07-08 09:00:00 – 2021-07-08 12:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault

5 5 EUR De 9h à 12h, lieu de rendez-vous sera donné lors de l’inscription. Aphyllanthe randonnée propose une randonnée commentée » Le plateau de Germane » encadrée par Laure Charpentier, accompagnatrice en montagne. Tout au long de ce parcours qui nous mènera jusqu’à des vues panoramiques sur la vallée du Salagou et son barrage, nous évoquerons l’histoire du lac et la pastoralisme qui a transformé la nature depuis des millénaires.

Prévoir chaussures de marche, eau et protection solaire.

Tarifs : 10€/pers, 5€ jusqu’à 15 ans et gratuit pour les moins de 10 ans. Sur réservation.

+33 6 89 78 71 02

