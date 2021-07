RANDONNÉE COMMENTÉE « LA SURE : PRESQU’ÎLE DE BEAUTÉ, LES BERGES DU SALAGOU » Salasc, 5 août 2021-5 août 2021, Salasc.

RANDONNÉE COMMENTÉE « LA SURE : PRESQU’ÎLE DE BEAUTÉ, LES BERGES DU SALAGOU » 2021-08-05 09:00:00 – 2021-08-05 12:00:00

Salasc Hérault Salasc

De 9h à 12h, lieu de rendez-vous donné à la réservation, Aphyllanthe randonnée propose une randonnée commentée « La Sure : Presqu’île de beauté, les berges du Salagou » encadrée par Laure Charpentier, accompagnatrice en montagne. Vous serez immédiatement saisi par l’aspect sauvage et exotique de cette randonnée où l’azur et le rouge se partagent le décor parfumé de menthe sauvage et de thym. Il ne sera pas étonnant d’apercevoir les surprenants habitants des roselières. Points de vue uniques sur le lac et le village anciennement abandonné de Celles.

Prévoir chaussures de marche, eau et protection solaire.

Tarifs : 10€/adulte, 5€ jusqu’à 15 ans et gratuit pour les moins de 10 ans. Sur réservation.

dernière mise à jour : 2021-06-25 par