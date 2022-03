Randonnée commentée « La forêt de Cerisy au crépuscule » Montfiquet Montfiquet Catégories d’évènement: Calvados

Montfiquet

Randonnée commentée « La forêt de Cerisy au crépuscule » Montfiquet, 27 mai 2022, Montfiquet. Randonnée commentée « La forêt de Cerisy au crépuscule » OFFICE DE TOURISME ISIGNY-OMAHA Maison de la Forêt Montfiquet

2022-05-27 20:00:00 – 2022-01-16 22:00:00 OFFICE DE TOURISME ISIGNY-OMAHA Maison de la Forêt

Montfiquet Calvados Echappez-vous le temps d’une randonnée commentée de 7km en forêt de Cerisy, réserve naturelle nationale.

La quiétude du soir vous permettra de regarder la forêt avec un autre œil et d’apprécier le silence qui y règne. Vos sens seront alors mis en éveil : écouter, voir, sentir, toucher… Réservation obligatoire. Places limitées. Echappez-vous le temps d’une randonnée commentée de 7km en forêt de Cerisy, réserve naturelle nationale.

La quiétude du soir vous permettra de regarder la forêt avec un autre œil et d’apprécier le silence qui y règne. Vos sens seront alors mis en… accueil@isigny-omaha-tourisme.fr +33 2 31 21 46 00 Echappez-vous le temps d’une randonnée commentée de 7km en forêt de Cerisy, réserve naturelle nationale.

La quiétude du soir vous permettra de regarder la forêt avec un autre œil et d’apprécier le silence qui y règne. Vos sens seront alors mis en éveil : écouter, voir, sentir, toucher… Réservation obligatoire. Places limitées. Maison de la Forêt

OFFICE DE TOURISME ISIGNY-OMAHA Maison de la Forêt Montfiquet

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Montfiquet Autres Lieu Montfiquet Adresse OFFICE DE TOURISME ISIGNY-OMAHA Maison de la Forêt Ville Montfiquet lieuville OFFICE DE TOURISME ISIGNY-OMAHA Maison de la Forêt Montfiquet Departement Calvados

Montfiquet Montfiquet Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfiquet/

Randonnée commentée « La forêt de Cerisy au crépuscule » Montfiquet 2022-05-27 was last modified: by Randonnée commentée « La forêt de Cerisy au crépuscule » Montfiquet Montfiquet 27 mai 2022 Calvados MONTFIQUET

Montfiquet Calvados