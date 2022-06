Randonnée commentée «Histoires de bois et de forêt» Linxe Linxe Catégories d’évènement: Landes

Linxe

Randonnée commentée «Histoires de bois et de forêt» Linxe, 10 août 2022, Linxe. Randonnée commentée «Histoires de bois et de forêt»

Place des Muletiers Linxe Landes

2022-08-10 09:00:00 – 2022-08-10 12:00:00 Linxe

Landes Linxe EUR Randonnée commentée sur les chemins de Linxe à la découverte des spécificités de ce circuit dans la forêt landaise.

Circuit tout public de 7 km. Prévoir eau, casquette et baskets.

Inscription au 05 58 42 72 47. Gratuit. Randonnée commentée sur les chemins de Linxe à la découverte des spécificités de ce circuit dans la forêt landaise.

Circuit tout public de 7 km. Prévoir eau, casquette et baskets.

Inscription au 05 58 42 72 47. Gratuit. +33 5 58 42 72 47 Randonnée commentée sur les chemins de Linxe à la découverte des spécificités de ce circuit dans la forêt landaise.

Circuit tout public de 7 km. Prévoir eau, casquette et baskets.

Inscription au 05 58 42 72 47. Gratuit. CLNT

Linxe

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Linxe Other Lieu Linxe Adresse Place des Muletiers Linxe Landes Ville Linxe lieuville Linxe Departement Landes

Linxe Linxe Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/linxe/

Randonnée commentée «Histoires de bois et de forêt» Linxe 2022-08-10 was last modified: by Randonnée commentée «Histoires de bois et de forêt» Linxe Linxe 10 août 2022 Place des Muletiers Linxe Landes

Linxe Landes