Randonnée commentée : Fossiles, plantes de Provence et oppidum ! A la découverte de la colline ! Marignane, 4 mai 2022, Marignane.

Randonnée commentée : Fossiles, plantes de Provence et oppidum ! A la découverte de la colline ! Avenue Jean-Louis Calderon. Aire de pique-nique Marignane

2022-05-04 – 2022-05-04 Avenue Jean-Louis Calderon. Aire de pique-nique

Marignane Bouches-du-Rhône

La colline Notre-Dame est un véritable poumon vert pour Marignane !



D’une surface de 80 hectares, dont 65 sont soumis au régime forestier depuis 1996, la colline fait l’objet d’un entretien régulier par la commune et l’Office National des Forêts.

Ce massif, par sa localisation, est déconnecté de l’ensemble des autres massifs. Il constitue le prolongement du chaînon des Pennes.



Programme de la sortie :

– Une découverte de la végétation collinaire provençale et ses adaptations au climat

méditerranéen.

– Une recherche des affleurements géologiques à dinosaures du Crétacé Terminal

– Une Promenade sur l’oppidum gallo romain IVème siècle avant J.C (fouilles refermées, partiellement visibles à ce jour) avec la chapelle Notre-Dame de Pitié érigée en 1635.

– Une découverte du calvaire et son point de vue panoramique sur tout l’Etang de Berre et les collines alentours.



La colline c’est aussi :

– Un parcours de santé composé de 16 ateliers sur une distance de 1650 mètres.

– Un parcours botanique « des enfants de Marignane » réalisé en 1997 sur un sentier de 1700 mètres

– Une aire de jeux et pique-nique,

– Un anneau engazonné de 600 mètres,

– Une piste engazonnée de 700 mètres,

– Une ancienne carrière, exploitée entre 1958 et 1964,

– Le square le Duff, agréable espace paysager,

– Le GR2013, tronçon de Marignane, de la gare du Pas-des-lanciers au Jaï, qui suit La Cuesta puis serpente à travers la colline.

– Et bien sûr, la chapelle Notre-Dame de Pitié.



N’hésitez pas à prendre vos jumelles.

Durée : environ 2h30 /3h – Distance : entre 4 à 5 km – Dénivelé : 50 mètres – Marche aisée.

L’Office de Tourisme propose une randonnée commentée « Fossiles, plantes de Provence et Oppidum ! A la découverte de la colline ! »

Elle sera animée par Jean-François Lion, guide nature municipal de la Ville de Marignane, spécialiste environnement.

officedetourisme@ville-marignane.fr +33 4 42 31 12 97 http://www.tourisme-marignane.com/

La colline Notre-Dame est un véritable poumon vert pour Marignane !



D’une surface de 80 hectares, dont 65 sont soumis au régime forestier depuis 1996, la colline fait l’objet d’un entretien régulier par la commune et l’Office National des Forêts.

Ce massif, par sa localisation, est déconnecté de l’ensemble des autres massifs. Il constitue le prolongement du chaînon des Pennes.



Programme de la sortie :

– Une découverte de la végétation collinaire provençale et ses adaptations au climat

méditerranéen.

– Une recherche des affleurements géologiques à dinosaures du Crétacé Terminal

– Une Promenade sur l’oppidum gallo romain IVème siècle avant J.C (fouilles refermées, partiellement visibles à ce jour) avec la chapelle Notre-Dame de Pitié érigée en 1635.

– Une découverte du calvaire et son point de vue panoramique sur tout l’Etang de Berre et les collines alentours.



La colline c’est aussi :

– Un parcours de santé composé de 16 ateliers sur une distance de 1650 mètres.

– Un parcours botanique « des enfants de Marignane » réalisé en 1997 sur un sentier de 1700 mètres

– Une aire de jeux et pique-nique,

– Un anneau engazonné de 600 mètres,

– Une piste engazonnée de 700 mètres,

– Une ancienne carrière, exploitée entre 1958 et 1964,

– Le square le Duff, agréable espace paysager,

– Le GR2013, tronçon de Marignane, de la gare du Pas-des-lanciers au Jaï, qui suit La Cuesta puis serpente à travers la colline.

– Et bien sûr, la chapelle Notre-Dame de Pitié.



N’hésitez pas à prendre vos jumelles.

Durée : environ 2h30 /3h – Distance : entre 4 à 5 km – Dénivelé : 50 mètres – Marche aisée.

Avenue Jean-Louis Calderon. Aire de pique-nique Marignane

dernière mise à jour : 2021-12-14 par Office de Tourisme de Marignane