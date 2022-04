RANDONNÉE COMMENTÉE EN CANOË Montfort-le-Gesnois, 28 mai 2022, Montfort-le-Gesnois.

RANDONNÉE COMMENTÉE EN CANOË Montfort-le-Gesnois

2022-05-28 13:30:00 – 2022-05-28

Montfort-le-Gesnois Sarthe Montfort-le-Gesnois

Parcours de 8 km. Au fil des méandres de l’Huisne entre Connerré et Montfort-le-Gesnois, vous découvrirez les paysages de transition entre pays fertois et manceau ainsi que les aménagements marquants de cette vallée convoitée de tout temps.

Réservation obligatoire auprès du Perche Sarthois avant le mardi 24 mai (nombre de places limité /annulation possible en cas d’un nombre d’inscrits insuffisant ou d’alerte météo / accessible aux enfants à partir de 6 ans). Par son inscription, le participant atteste savoir nager. Matériel nécessaire : chaussures fermées, vêtements ne craignant pas l’eau, pochette ou boite étanche pour vos effets personnels. Canoë de 2 ou 3 places.

Rendez-vous à 13h30 à l’espace du Pont Romain à Montfort-le-Gesnois pour un acheminement en car jusqu’à l’embarcadère de Connerré.

En partenariat avec la MJC de Connerré-section Canoë-Kayak et le Canoë-kayak Club Fertois et les communes de Connerré et Montfort-le-Gesnois

perche-sarthois@orange.fr +33 2 43 60 72 77 http://www.perche-sarthois.fr/

