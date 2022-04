Randonnée commentée de la vallée de la Durdent en trottinette Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

Randonnée commentée de la vallée de la Durdent en trottinette Cany-Barville, 12 août 2022, Cany-Barville. Randonnée commentée de la vallée de la Durdent en trottinette Cany-Barville

2022-08-12 14:30:00 – 2022-08-12

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville Equipé d’une trottinette électrique (fournie), nous vous emmenons sur la Véloroute du lin et autres petites routes de village pour découvrir la vallée de la Durdent tranquillement.

Au départ de Cany Barville, la sortie est ponctuée de haltes avec explications sur le patrimoine et la nature environnante. Pour un public à partir de 14 ans.

RDV à 14h30, place du 8 mai 1945. La visite aura lieu si un minimum de 3 participants est atteint. L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler et de rembourser/échanger en cas d’effectif non atteint.

