Grand site de la Dune du Pilat, le dimanche 19 septembre à 09:00

### A travers cette visite à deux voix, découvrez le Grand site de la Dune du Pilat ainsi que la Réserve naturelle nationale du Banc d’Arguin. Le site de la Dune du Pilat ainsi que la Réserve naturelle du Banc d’Arguin vous proposent une visite des sites incontournables du Bassin d’Arcachon à travers une randonnée.

Gratuit. Sur inscription. À partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

