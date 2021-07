RANDONNÉE COMMENTÉE : CABRIÈRES Cabrières, 19 août 2021-19 août 2021, Cabrières.

Cabrières Hérault

À 17h, lieu de rendez-vous donné à la réservation, randonnée commentée sur Cabrières.

Vous partirez à la découverte des trésors de Cabrières pour 4,5 kms avec Laure CHARPENTIER, guide en Montagne et Oléicultrice, vous évoquerez l’histoire et la culture de l’olivier, le terroir des vins de Cabrières et sa géologie particulière. Face au pic de Vissou, dominant ce secteur minier depuis des millénaires, vous apercevrez les vestiges de ces carrières. Vous terminerez par la visite du Caveau de l’Estabel et la dégustation de ses vins. Indispensables : Chaussures de marche, eau.

Tarif : 10€/pers, 5€ de 10 à 15 ans et gratuit pour les – de 10 ans. Sur réservation.

