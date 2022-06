RANDONNEE COMMENTEE – BESSILLES Montagnac Montagnac Catégories d’évènement: Hérault

Prévoir baskets, protections solaires, eau. Partez à la découverte de l’histoire de notre terroir avec Laure CHARPENTIER, guide spécialisée sur la région. Nous découvrirons au rythme de la randonnée, la biodiversité de la base Départementale de Bessilles, espace boisé d’essences Méditerranéennes. Partez à la découverte de l’histoire de notre terroir, au départ de la base Départementale de Bessilles dans cet espace boisé d’essences Méditerranéennes, nous découvrirons cette biodiversité. Points de vue sur L’Etang de Thau et la mer.

