Saint-Fargeau Saint-Fargeau Saint-Fargeau, Yonne Randonnée commentée au Lac du Bourdon Saint-Fargeau Saint-Fargeau Catégories d’évènement: Saint-Fargeau

Yonne

Randonnée commentée au Lac du Bourdon Saint-Fargeau, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Fargeau. Randonnée commentée au Lac du Bourdon 2021-07-18 – 2021-07-18 Parking du Camping La Calanque Lieu-dit Le Bourdon

Saint-Fargeau Yonne Saint-Fargeau 8 8 EUR Accompagnés d’une guide, découvrez l’histoire du célèbre Lac du Bourdon ! Ce sentier de 7 km vous fera profiter autant des berges sablonneuses du lac que des chemins creux qui l’entourent, sans oublier le clou du spectacle, les jardins du déversoir ! Car saviez-vous que le Bourdon est tout à fait artificiel ?

Précisions : les chemins peuvent être humides et/ou ensoleillés, veillez à être chaussés et protégés en conséquence. salome.brugnaux@mailo.com https://www.sb-guide-en-puisaye.fr/contact Accompagnés d’une guide, découvrez l’histoire du célèbre Lac du Bourdon ! Ce sentier de 7 km vous fera profiter autant des berges sablonneuses du lac que des chemins creux qui l’entourent, sans oublier le clou du spectacle, les jardins du déversoir ! Car saviez-vous que le Bourdon est tout à fait artificiel ?

Précisions : les chemins peuvent être humides et/ou ensoleillés, veillez à être chaussés et protégés en conséquence. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Fargeau, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Fargeau Adresse Parking du Camping La Calanque Lieu-dit Le Bourdon Ville Saint-Fargeau lieuville 47.60916#3.11948