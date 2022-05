RANDONNÉE COMMENTÉE À BURTONCOURT Burtoncourt Burtoncourt Catégories d’évènement: Burtoncourt

Burtoncourt Moselle Burtoncourt Retrouvez notre guide nature à Burtoncourt pour une randonnée commentée à travers bois et prairies. Le parcours sera rythmé par plusieurs points d’intérêt biologique, qui donneront l’occasion d’évoquer la façon dont le milieu forestier inspire les agronomes (permaculture, agro-écologie, agro-foresterie). Réservation en ligne sur : www.adeppa.eu/agenda Avec le soutien de la Région Grand-Est et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse +33 3 87 77 92 09 https://adeppa.eu/ Adeppa

