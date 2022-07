RANDONNÉE COMMENTÉE

2022-08-04



2022-08-04 – 2022-08-04 Un circuit de 4.5 km à la découverte des trésors de Cabrières, avec Laure Charpentier, guide en montagne et oléicultrice, qui évoquera le terroir des vins locaux et sa géologie particulière. La visite s’achèvera au caveau de l’Estabel pour une dégustation de vins.

