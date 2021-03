Gouarec Gouarec Côtes-d'Armor, Gouarec Randonnée : Circuit de La Pitié Gouarec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Gouarec

Randonnée : Circuit de La Pitié, 7 avril 2021-7 avril 2021, Gouarec. Randonnée : Circuit de La Pitié 2021-04-07 13:30:00 – 2021-04-07 Parking du foirail Gouarec

Gouarec Côtes d’Armor Gouarec Randonnée organisée par les Korriganed Bro Gouarec.

Départ 13h30 parking du foirail de Gouarec, en co-voiturage jusqu’au site de la randonnée ou 14h sur place (Parking Pitié Mellionnec). Adhésion à l’année à l’association. Mesures sanitaires à respecter : Respecter un maximum de 6 personnes par groupe / une distance de 2m entre chaque personne du groupe / 20m entre les groupes de six personnes. S’inscrire auprès du guide de son groupe avant le départ de la randonnée. +33 6 12 55 02 45 http://www.rando-gouarec.com/ Randonnée organisée par les Korriganed Bro Gouarec.

