Randonnée Chemins et Vallées Kernilis Kernilis Catégories d’évènement: 29260

Kernilis

Randonnée Chemins et Vallées Kernilis, 31 juillet 2022, Kernilis. Randonnée Chemins et Vallées Salle municipale 3 rue de l’If Kernilis

2022-07-31 – 2022-07-31 Salle municipale 3 rue de l’If

Kernilis 29260 Kernilis Pour cette nouvelle édition des randonnées « Chemins et Vallées », 3 circuits de 8km, 12km et 16km sont organisés au départ de la salle municipale de Kernilis ! Départs libres entre 8h et 9h30 avec retour souhaité avant 13h. andre.morvan3@orange.fr +33 6 78 50 86 38 Pour cette nouvelle édition des randonnées « Chemins et Vallées », 3 circuits de 8km, 12km et 16km sont organisés au départ de la salle municipale de Kernilis ! Départs libres entre 8h et 9h30 avec retour souhaité avant 13h. Salle municipale 3 rue de l’If Kernilis

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 29260, Kernilis Autres Lieu Kernilis Adresse Salle municipale 3 rue de l'If Ville Kernilis lieuville Salle municipale 3 rue de l'If Kernilis Departement 29260

Kernilis Kernilis 29260 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kernilis/

Randonnée Chemins et Vallées Kernilis 2022-07-31 was last modified: by Randonnée Chemins et Vallées Kernilis Kernilis 31 juillet 2022 29260 Kernilis

Kernilis 29260