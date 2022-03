Randonnée Chemillé-sur-Indrois, 3 avril 2022, Chemillé-sur-Indrois. Randonnée Chemillé-sur-Indrois

2022-04-03 – 2022-04-03

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire Chemillé-sur-Indrois Départ à 8 h.

Ravitaillement à mi-parcours, pot d’amitié à l’arrivée. Départ à 8 h.

Ravitaillement à mi-parcours, pot d'amitié à l'arrivée. +33 2 47 92 60 75

Ravitaillement à mi-parcours, pot d’amitié à l’arrivée. Office de tourisme Loches TCL

Chemillé-sur-Indrois

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire