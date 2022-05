Randonnée Châtaignes à Sainte-Marie-Laumont Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Randonnée Châtaignes à Sainte-Marie-Laumont Souleuvre en Bocage, 13 novembre 2022, Souleuvre en Bocage. Randonnée Châtaignes à Sainte-Marie-Laumont Sainte-Marie-Laumont Le Bourg Souleuvre en Bocage

2022-11-13 – 2022-11-13 Sainte-Marie-Laumont Le Bourg

Souleuvre en Bocage Calvados Départ à la salle polyvalente pour une randonnée de 7 km, avec au retour cidre nouveau et châtaignes.

