Randonnée char à voile sur une plage du débarquement « Gold beach »

Vous partirez en compagnie d’un moniteur diplômé pour une sortie de 2 heures à la découverte de l’histoire de la Bataille de Normandie, de la géologie avec les falaises d’Arromanches, de la faune et de la flore qui sillonnent le parcours. Si le vent souffle dans des conditions adaptées, et que vous avez déjà pratiqué cette discipline, vous partirez en char à voile découvrir cette plage du Bessin. Vous pouvez contacter le club pour une séance initiation au préalable… Le vent n’est pas au rendez-vous, alors, glissez-vous dans un kayak et partez à la découverte des pontons d’Arromanches. Une découverte au plus près, c’est … impressionnant ! N’hésitez pas, sensations garanties en char à voile ou en kayak. Vous avez aimé l’une, alors revenez découvrir l’autre discipline…

Tarif enfant 32,00€

2022-04-15T18:00:00 2022-04-15T20:00:00;2022-04-22T12:30:00 2022-04-22T14:30:00;2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T22:00:00;2022-07-08T13:00:00 2022-07-08T15:00:00;2022-07-15T18:00:00 2022-07-15T20:00:00;2022-07-22T15:00:00 2022-07-22T17:00:00;2022-07-29T17:30:00 2022-07-29T19:30:00;2022-08-05T13:00:00 2022-08-05T15:00:00;2022-08-12T17:00:00 2022-08-12T19:00:00;2022-08-19T13:00:00 2022-08-19T15:00:00;2022-08-26T16:30:00 2022-08-26T18:30:00;2022-09-02T11:30:00 2022-09-02T13:30:00

