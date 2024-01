Randonnée char à voile sur une plage du débarquement « Gold beach » Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles Asnelles, vendredi 1 mars 2024.

Randonnée char à voile sur une plage du débarquement « Gold beach » Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles Asnelles Calvados

Un certain goût de liberté.

Arpentez en char à voile les lieux-mêmes du Débarquement dont le port artificiel d’Arromanches des kilomètres de plage en totale liberté, accompagnés d’un moniteur spécialisé. De quoi admirer de magnifiques paysages bordés de falaises et de marais, en même temps que différentes espèces d’oiseaux et de nombreux vestiges de ce récent conflit.

En kayak, si le vent n’est pas suffisant pour partir en char à voile, vous irez découvrir les pontons artificiels situés à quelques encablures du Centre de loisirs nautiques d’Asnelles. Une impression unique…

En char ou en kayak, l’occasion unique de partir à la découverte de l’histoire du débarquement au plus près. Quand sensations nautiques riment avec culture et plaisirs… Venez tester ces randonnées nautiques à Asnelles !

Si vous n’avez jamais pratiqué le char à voile, nous vous conseillons de prendre contact avec le club pour une séance de formation.

Le niveau 2 du brevet du pilote est demandé, à partir de 12 ans.

(durée 2h)

Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles Cale de l’Essex

Asnelles 14960 Calvados Normandie charavoileasnelles@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 08:30:00

fin : 2024-03-01 10:30:00



