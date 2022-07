Randonnée chantée avec l’Association La Loure Castillon Castillon Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Castillon L’ADTLB et la commune de Castillon vous proposent une randonnée chantée à travers les beaux chemins remis en état récemment par la commune. C’est l’association la Loure, bien connue pour être l’une des meilleures spécialistes des chansons traditionnelles normandes, qui accompagnera musicalement cette randonnée sur une boucle d’environ 3,6 km. Rendez-vous à 15h sur le parking de la Salle des Fêtes de Castillon. Gratuit. Informations & Inscriptions au 02 31 22 17 44 ou adtlb@orange.fr

