Randonnée chantée à St-Denis-Maisoncelles Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Randonnée chantée à St-Denis-Maisoncelles Souleuvre en Bocage, 20 août 2022, Souleuvre en Bocage. Randonnée chantée à St-Denis-Maisoncelles Mairie Le Bourg Souleuvre en Bocage

2022-08-20 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-20 Mairie Le Bourg

Souleuvre en Bocage Calvados Randonnée pédestre chantée de 6 km animée par Plein-Chants, passage dans le parc du château, ponctuée de pauses musicales! Départ à 17h devant la mairie. Grillades le soir. Randonnée pédestre chantée de 6 km animée par Plein-Chants, passage dans le parc du château, ponctuée de pauses musicales! Départ à 17h devant la mairie. Grillades le soir. Randonnée pédestre chantée de 6 km animée par Plein-Chants, passage dans le parc du château, ponctuée de pauses musicales! Départ à 17h devant la mairie. Grillades le soir. Mairie Le Bourg Souleuvre en Bocage

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse Mairie Le Bourg Ville Souleuvre en Bocage lieuville Mairie Le Bourg Souleuvre en Bocage Departement Calvados

Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souleuvre-en-bocage/

Randonnée chantée à St-Denis-Maisoncelles Souleuvre en Bocage 2022-08-20 was last modified: by Randonnée chantée à St-Denis-Maisoncelles Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage 20 août 2022 Calvados Souleuvre-en-Bocage

Souleuvre en Bocage Calvados