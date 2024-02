Randonnée chantée à la tombée de la nuit, apéro conté et veillée Bar restaurant « Le Padam » Liffré, vendredi 8 mars 2024.

Début : 2024-03-08 18:00

Fin : 2024-03-08 23:00

https://gallotonic.org/

Dans le cadre du « Mois du galo » et « Sevenadur »:

Vendredi 8 mars 2024

« Randonnée chantée à la tombée de la nuit… avant l’apéro et la veillée ! »

Lieu : Bar « Le Padam », Liffré

Tarif : gratuit

Programme :

 18h00 : Rendez-vous parking du centre commercial du vert Galant devant le café-restaurant le PADAM (98 Rue de Rennes, Liffré) pour le départ de la randonnée chantée qui empruntera les voies vertes et chemins du bourg de Liffré. Peut-être du conte s’il y a le temps.

 19h00 : Apéro conté et chanté.

 20h00 : Repas 20€ (Apéritif, Plat et dessert). Réservation repas avant le lundi 4 mars :

Merci de réserver directement au « Padam » :

– Lepadam35@gmail.com

– 09 86 66 68 01

 21h00 : Veillée musique, chant et conte avec Gallo Tonic et qui veut.

Bar restaurant « Le Padam » 98 Rue de Rennes 35340 Liffré Liffré 35340 Ille-et-Vilaine