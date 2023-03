Randonnée champêtre, 11 juin 2023, Ciry-le-Noble Ciry-le-Noble. Randonnée champêtre Salle des Fêtes Ciry-le-Noble Saône-et-Loire

2023-06-11 08:30:00 – 2023-06-11 14:00:00 Ciry-le-Noble

Saône-et-Loire Ciry-le-Noble Randonnée pédestre avec un ravitaillement gratuit au stand 1 et repas champêtre au stand 2.

12 à 15 km.

Dégustation de crêpes à l’arrivée. genevieve.larue3@orange.fr Ciry-le-Noble

