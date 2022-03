Randonnée céleste Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. Chelles Catégories d’évènement: Chelles

Rejoignez-nous pour une marche crépusculaire au cœur du site agricole du Montguichet. L’occasion unique de s’initier à l’astronomie en tentant d’observer le ciel à l’oeil nu ou avec à des jumelles. Pour terminer, vous serez plongés dans l’obscurité et le silence, pour écouter la faune nocturne et peut-être réussir à l’observer ! Matériel recommandé : chaussures de randonnée, gourde, vêtements chauds, veste de pluie, paire de jumelles (l’animateur pourra en prêter à ceux qui n’en n’ont pas), lampe frontale à mode rouge. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. 77500 Chelles Chelles Seine-et-Marne

