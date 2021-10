Caumont Caumont Randonnée CAUMONT – Tous en forme Caumont Caumont

Caumont Aisne Caumont Randonnée organisée par l’association Tous en Forme, de 4 à 8km dans le cadre d’Octobre Rose en partenariat avec l’AVEC et Jérôme Photo.

Inscriptions à la vieille église. Café et chocolat offerts à l’inscription, collation à l’arrivée. Participation minimum de 2€ reversé à la Ligue contre le Cancer thuillierfrancine@orange.fr +33 3 23 40 02 07 Randonnée organisée par l’association Tous en Forme, de 4 à 8km dans le cadre d’Octobre Rose en partenariat avec l’AVEC et Jérôme Photo.

