Concarneau Finistère Concarneau Le Trail de keriolet organise une randonnée le dimanche 24 octobre au profit de l’association Handi Sport Co Breizh .

Départ à partir de 8h à Beuzec-Conq, place du Marché

Trois circuits : 8,5 km – 11 km et 17 km

Inscriptions sur place à partir de 5€ ( tous les bénéfices vont à Handi sport )

Prévoir son ravitaillement

dernière mise à jour : 2021-10-15 par

