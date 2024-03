Randonnée cap et handi’Cap Sainte-Feyre, dimanche 14 avril 2024.

L’association Siel Bleu et le Lions Club de Guéret s’allient dans l’organisation de l’événement « Cap et Handicap », à destination de tout public, sport et non sportif de tous âges. Et notamment pour les personnes fragilisées ( personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes atteintes de maladie chronique…).

Cette randonnée a pour objectif de permettre au personnes fragilisées de participer à une randonnée.

Les bénéfices seront reversés pour l’achat d’un vélo pousseur.

3 circuits 3 km (accessible aux joelettes) ; 6 km (public intermédiaire) et 11 km (public averti). 8 8 EUR.

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 13:00:00

Gymnase

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine celine.bancelin@sielbleu.org

