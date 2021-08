Sorde-l'Abbaye Sorde-l'Abbaye Landes, Sorde-l’Abbaye Randonnée canoë en eau vive sur le gave d’Oloron Sorde-l’Abbaye Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

Sorde-l’Abbaye

Randonnée canoë en eau vive sur le gave d’Oloron Sorde-l’Abbaye, 29 août 2021, Sorde-l'Abbaye. Randonnée canoë en eau vive sur le gave d’Oloron 2021-08-29 10:00:00 – 2021-08-29 18:30:00

Sorde-l’Abbaye Landes Sorde-l’Abbaye EUR 20 L’association des “Amis de Sorde et du Pays d’Orthe” organise, le dimanche 29 août, une journée complète sur le gave d’Oloron :

10h00 : Café de bienvenue sous les arcades de mairie à Sorde, puis descente du gave en eau vive depuis Cassaber

12h30 : Apéritif (offert) et pique-nique (tiré du sac) sur la plage de galets de “La Toumbe”

15h30 : Découverte de la “Petite Amazonie” sur un des bras du gave

18h00 : Pot de l’amitié (offert) Réservation avant le 27 Août :

– 06.32.57.11.14 (Joël)

– 06.32.80.35.29 (Jeanine)

amis.de.sorde@gmail.com

