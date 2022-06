Randonnée buissonnière de l’école Sauvigny-les-Bois, 26 juin 2022, Sauvigny-les-Bois.

Randonnée buissonnière de l’école

2022-06-26 – 2022-06-26

4 EUR Venez participer à la randonnée de l’école de Sauvigny-les-Bois.

Départ libre entre 9h et 10h.

Deux circuits de randonnée de 5 et de 9km.

Inscription avant le vendredi 24 juin dans la boîte aux lettres de l’école ou à: sauvigny.prim@laposte.net

Petit-déjeuner offert au départ.

Verre de l’amitié à l’arrivée et possibilité de pique-niquer sur place (repas tiré du sac).

